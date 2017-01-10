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Son dakika: Balıkesir'de okullar tatil edildi mi?

  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 18:46
Son dakika: Balıkesir'de okullar tatil edildi mi?
Son dakika: Balıkesir'de okullar tatil edildi mi?

Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı yurdun büyük bir bölümünden okullara tatil haberi geliyor. Gelen son dakika açıklamasına göre; Balıkesir ve çevre ilçelerinde eğitim öğretime 11 Ocak Çarşamba günü ara verildi

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Altıeylül ve Karesi ile Bandırma, Sındırgı, Bigadiç, Kepsut, Marmara, Gönen, Savaştepe, Manyas, Balya, İvrindi, Susurluk ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle özel eğitim kursları, ilkokul, ortaokul ve liseler yarın tatil edildi.

Ayrıca Erdek ve Havran ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki ve kırsal mahallelerde bulunan okullardaki öğrenciler için de yarın eğitime ara verildi. Bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

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