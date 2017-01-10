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Tekirdağ'da okullar tatil edildi mi? Yurttan tatil haberleri gelmeye devam ediyor...

AA
  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 18:27
Tekirdağ'da okullar tatil edildi mi? Yurttan tatil haberleri gelmeye devam ediyor...
Tekirdağ'da okullar tatil edildi mi? Yurttan tatil haberleri gelmeye devam ediyor...

Tekirdağ'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilik kararıyla dün ve bugün de okullar tatil edilmişti.

- Kar yağışı yoğunlaştı

Geçen haftadan bu yana soğuk havanın etkisi altında olan Tekirdağ'da kar yağışı yeniden başladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2,5 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının gece saatlerine kadar yoğun olarak devam edeceği bildirildi.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kısmen kapanan Tekirdağ-Hayrabolu karayolunda Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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