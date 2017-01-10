Yangında, babanın cesedine ulaşıldı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden babanın ve kızlarının cesedine ulaşıldı.

Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde çıkan yangında, evin tavanının çökmesi sonucu enkaz altında kalan baba Kemal Sağlam ile kızları Zeynep ve Ebru Sağlam'ın cesetlerine, yaklaşık 10 saat çalışma sonucu ulaşıldı. Baba ve kızının cesedi evin ikinci katında kiler bölümünde, yan yana, bacanın yanında bulundu. Üç kişinin cesedi otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından yanarak mı yoksa enkaz altında kalmaları sonucu yaşamını yitirdiklerinin netlik kazanacağı belirtildi.