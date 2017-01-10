İstanbul'da yarın okullar tatil mi? -11 Ocak Çarşamba Vasip Şahin'den flaş açıklama!

İstanbul'da günlerdir etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle okullara iki gün süreyle ara verilmişti. İstanbul hava durumu raporlarına göre bugün de kar yağışı bekleniyor. ''Yarın okullar tatil olacak mı?'' sorusunun cevabı bugünde aratılmaya başladı. Karlı ve buzlu yolların bulunması öğrencileri bir kez daha tatil beklentisi içine soktu. 11 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vasip Şahin öğrencileri sevindirecek haberi açıkladı. Vali Vasip Şahin'in açıklamasına göre İstanbul'da okullar Çarşamba günü de tatil edildi.

Geçtiğimiz günlerden bu yana etkisini kaybetmeden yağan kar yağışı İstanbul'u beyaz perdeye çevirdi. Bu sabah ise etkisini kaybeden kar yağışı hava durumuna göre ilerleyen saatlerde karla karışık yağmur olarak görecek. Öğrenciler ve veliler ise bugün de ''yarın okullar tatil mi?'' sorusunun cevabını beklemeye başladı. 11 Ocak Çarşamba İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vasip Şahin Twitter'dan açıkladığı kar tatili haberleri nedeniyle bir çok öğrenci tarafından mesaj almaya devam ediyor. 11 Ocak tatil olan illeri ve İstanbul Valisi Vasip Şahin'den gelecek son dakika kar tatili açıklamalarını haberimizde bulabileceksiniz. İşte yarın okullar tatil olacak mı? başlıklı haberimiz...

YARIN İSTANBULDA OKULLAR TATİL Mİ? 11 OCAK ÇARŞAMBA

Vasip Şahin'den gelen son dakika açıklamasına göre İstanbul'da okullar 11 Ocak Çarşamba günü tatil edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

11 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ TATİL OLAN İLLER! - YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

SON DAKİKA: İZMİR'DE 11 OCAK ÇARŞAMBA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? - İZMİR VALİLİĞİ AÇIKLADI!

İSTANBUL'DA KAR YENİDEN BAŞLADI

Kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren etsini artırdı, rüzgarın da etkisiyle birlikte tipiye neden oldu. İstanbul'da bugün gece yarısına kadar kar yağışı devam edecek. Çarşamba ise aralıklarla sürecek olan kar yağışı, perşembe günü yerini karla karışık yağmura bırakacak. Cuma ise güneş uzun bir aradan sonra ilk kez yüzünü gösterecek, sıcaklık 8 dereceye kadar çıkacak

AKOM'dan alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde kar yağışının yeniden başlaması ve akşam saatlerine kadar da molalarla devam etmesi bekleniyor. Akşam lodos yönüne dönmesi beklenen rüzgarın güneyden taşıyacağı ılık hava ile sıcaklıkların birkaç derece artması bekleniyor.

Salı, çarşamba ve perşembe günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. Gece sıcaklığı -3 derece olan İstanbul'da çarşamba önce 0 dereceye perşembe günü de 3 dereceye yükselecek. Gündüz sıcaklığı 7 dereceye çıkacak.

Cuma günü parçalı bulutlu, Cumartesi ise yağmur görülecek. Sıcaklığın Cumartesi günü gündüz 10 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolunun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin, Mersin ve Adana çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

SALI GÜNÜ OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLLER



İZMİR BERGAMA'DA OKULAR TATİL EDİLDİ

İzmir'in Bergama İlçesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Bergama Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verildi.

SİVAS'TA 7 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Akıncılar, Gölova ve Koyulhisar ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Hafik, Zara, İmranlı ve Ulaş ilçelerinde de taşımalı ile köy okullarındaki eğitime ara verildi.

ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Adıyaman'ın Çelikhan, Gerger, Tut ve Besni ilçe merkezlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya, yoğun kar yağışının devam ettiği ilçede okulların dün olduğu gibi bugün de tatil edildiğini söyledi.

Gölbaşı ilçesinde ise ilçeye bağlı köylerde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği öğrenildi.

MANİSA'DA OKULLAR TATİL

Manisa'nın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Gördes ilçesinin tamamında, Akhisar, Kırkağaç, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde ise taşımalı sistem kapsamındaki öğrenciler için eğitime 10 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.

TUNCELİ'DE 3 İLÇECE OKULLAR TATİL

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz Pülümür, Nazimiye ve Ovacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır" denildi.

SAMSUN'DA 7 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Samsun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle, Terme, Vezirköprü, Havza, Kavak, Salıpazarı, Asarcık ve Ayvacık ilçelerinde eğitime 10 Ocak Salı günü bir gün ara verildi. Çarşamba, Alaçam, Atakum, 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde taşımalı eğitim veren okullarda, Canik ilçesindeki bazı köy okullarında, İlkadım ilçesinde Çatkaya ilkokul ve ortaokulunda eğitime ara verildiği belirtildi.

ORDU'DA 11 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ordu'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 11 ilçede okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle 10 Ocak Salı günü; Akkuş, Çamaş, Çatalpınar, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Ulubey, Mesudiye, Kumru ve Korgan ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Öte yandan kentte kar nedeniyle kapanan mahalle yollarının açılması için ekiplerin çalışması ise aralıksız sürüyor.

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde bulunan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde bulunan okullarda eğitime bir gün ara verildi. İl merkezinde bulunan okullar tatil edilirken kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelere de bir gün idari izin verildi.

ÇORUM'DA TAŞIMA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Çorum'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Çorum'da etkili olan kar yağışı okullardaki eğitimi de engelledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Çorum'da 10 Ocak Salı günü taşımalı eğitim veren okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.



SİNOP

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitim yapılmayacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle Saraydüzü ilçesinin tamamında, Erfelek, Türkeli, ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda eğitime ara verildi.

Bölgede kar yağışının aralıklarla devam etmesi sebebiyle söz konusu ilçelerdeki okulların tatil edilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

SAKARYA

Sakarya'da yoğun kar yağışı sonrasında 3 ilçede okullar tatil edildi.

Sakarya'da Cuma gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde okullar 10 Ocak Salı günü 1 güN daha tatil edildiği açıklandı.

EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ'NDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli valilikleri elverişsiz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yoğun kar yağışının ardından yaşanan dondurucu soğuk ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tatil edilen okullar valilikler tarafından da tatil edildi.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi, özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında valilik kararı ile 10.01. 2017 Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 10.01.2017 Salı günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "10 Ocak Salı günü Kırklareli merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı idari izinlidir" denildi.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10.01.2017 tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır" denildi.

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu twitter'dan çıklama yaparak okulların tatil olduğunu açıkladı. Vali Güzeloğlu, "Olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve aşırı buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 10 Ocak 2017 Salı günü ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeline de idari izin verilmiştir" paylaşımında bulundu.



TOKAT

Tokat il merkezi ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, il genelinde ilk ve orta dereceli okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini söyledi. İl genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kar tatili bir gün süre ile uzatılırken, Tokat Valiliği tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde dört gündür etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Olumsuz kış şartları yüzünden, kent merkezi ile bağlı tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime salı günü ara verildi.

Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

YALOVA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve yoğun buzlanma nedeniyle il genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Balıkesir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 ilçede tüm okullar, 3 ilçede ise taşımalı eğitim veren okullar 10 Ocak için 1 gün süreyle tatil edildi.

Balıkesir Valiliği İnternet sitesinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle Balya, Bandırma, Bigadiç, Gönen, Erdek, Dursunbey, Sındırgı, Susurluk, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara ilçelerinde özel eğitim kursları, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayvalık, Burhaniye, Gömeç'te 10 Ocak Salı günü taşımalı eğitim gören öğrenciler için 1 gün süre ile eğitime ara verildi. Ayrıca tüm kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de 10 Ocak 2017 Salı günü idari izinli sayılacaktır" denildi.