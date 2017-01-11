12 Ocak Perşembe İstanbul'da okullar tatil mi?

Bir haftadır İstanbul'da ve tüm yurtta etkini gösteren kar yağışı dün öğleden sonra İstanbul'da etkisini kaybetti. Ara sokaklarda yoğun kar'dan ve buzlanma tehlikesine karşı İstanbul Valisi Vasip Şahin bugün de İstanbul'da okulları tatil etmişti. Gece ilerleyen saatlerde buzlanma nedeniyle öğrenciler ve veliler yarında okullar tatil edilir mi diye düşünmeye başladı ve gözlerini İstanbul Valisi Vasip Şahin'e çevirdi.

Hafta sonu İstanbul'da etkisini arttırarak başlayan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yer yer 110 cm'ye ulaşan bölgelerde vatandaşlar işe gitmekte güçlük çekti. Yoğun karyağışı nedeniyle de İstanbul Valisi Vasip Şahin İstanbul'da okulları tatil etmişti. Ara sokaklarda ve kaldırımlarda hala karların erimemesi ve buzlanmaya neden olmasından dolayı öğrenciler ve veliler tedirgin şekilde "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" diye araştırmaya başladı.

Meteoroloji'den elde edilen hava durumu raporlarına göre İstanbul'da 12 Ocak Perşembe günü öğlen saatlerinde kar yağışı gözüküyor. Ancak etkili olmayacağı ve kısa bir süre yağacağı belirtildi. Bu durum ise veli ve öğrencileri tedirgin ediyor. 12 Ocak Perşembe İstanbul'da okullar tatil edilmesi için Vasip Şahin'e mesajlar gelmeye başladı. Vasip Şahin'den gelecek bir açıklama olması'nın ardından haberimizde paylaşacağız.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kentte yaklaşık 5 gündür devam eden kar yağışı sona eriyor. Sıfırın altında seyreden sıcaklıklar da buna paralel artış göstermeye başlıyor.

Bu kapsamda, kentte bugün en düşük 0 derece olması beklenen sıcaklığın ilerleyen saatlerde 5 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Gün boyu parçalı bulutlu olması öngörülen havanın, akşam saatlerinden itibaren yer yer karla karışık yağmura dönmesi tahmin ediliyor.