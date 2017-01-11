Adana'da otomobil Seyhan Nehri'ne uçtu!

Adana'da bir otomobil kaygan yolda virajı alamayarak Seyhan Nehri'ne uçtu. Kazada otomobilin sürücüsü kendi çabasıyla araçtan çıkmayı başardı.

Adana'da Seyhan Nehri'ne düşerek ters devrilen otomobilin sürücüsü boğulmaktan son anda kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Burak Korkmazer (25) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, merkez Seyhan ilçesi Manisalı Ali Bey Caddesi'nde sürücüsünün virajı alamaması nedeniyle Seyhan Nehri'ne düştü.

Korkmazer, aşırı yağış yüzünden debisi yükselen nehirde ters devrilen ve içi suyla dolan otomobilden kendi çabasıyla kurtulmayı başardı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen Korkmazer, daha sonra ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.