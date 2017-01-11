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Edirne'de okullar tatil edildi mi? 12 Ocak Edirne'de kar tatili uzatıldı mı?

  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 23:09 Güncelleme Tarihi: 11.1.2017 23:41
Edirne'de okullar tatil edildi mi? 12 Ocak Edirne'de kar tatili uzatıldı mı?
Edirne'de okullar tatil edildi mi? 12 Ocak Edirne'de kar tatili uzatıldı mı?

Edirne Valiliği, kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime bir gün daha ara verildiğini, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi-özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında Valilik kararı ile 12 Ocak 2017 Perşembe günü eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 12 Ocak 2017 Perşembe günü idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

Çanakkale'de 3 ilçede okullara kar tatili

Çanakkale'nin Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde kar ve nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Biga, Lapseki ve Gelibolu ilçelerimizde yaşanan kar yağışı, buzlanma ve güncel meteorolojik veriler dikkate alınarak, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için ilçelerin Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 12 Ocak Perşembe günü resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

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