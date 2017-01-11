İzmir'de okullar tatil edildi mi?(12 Ocak)- İzmir Valiliği'nden açıklama geldi mi

Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre İzmir'de kar yağışı bekleniyor. Binlerce öğrenci ve veli İzmir'de okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu haberlerin ardından İzmir'de yarın okullar tatil mi? sorusu da gündem oldu. Öğrencilerin göz kulağı İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a çevrildi. 12 Ocak Perşembe günü İzmir'de okullar tatil olacak mı? Vali Erol Ayyıldız açıklama yaptı mı? İzmir Valiliği'nden gelecek son dakika kar tatili açıklaması olduğu an bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Meteoroloji'den yapılan açıklamalara göre Türkiye genelinde kar yağışı birçok ilde etkisini göstermeye devam edecek. Hava durumu tahminleri ise İzmir'i kar yağışlı gösteriyor. Kar tatili bekleyen öğrenciler sosyal medya hesaplarından Erol Ayyıldız'a mesajlar göndermeye başladı. İzmir'de yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtı heyecanla bekleniyor. İzmir Valisi Erol Ayyıldız henüz resmi bir açıklama yapmadı. İzmir Valiliği'nden olası bir kar tatili haberi gelmesi durumunda bu başlım altından ulaşabilirsiniz. İşte tüm ayrıntılar...

İZMİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 OCAK PERŞEMBE

Aşırı don ve buzlanmanın ve de kar yağışının araç ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak İzmir il genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullarda 11 Ocak 2017 tarihinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1( bir) gün ara verilmesi uygun görülmüştür.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel aynı tarihte idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



Kar yağışı ile birlikte kışın en soğuk günlerinin yaşandığı İzmir'de, vatandaşların mağdur olmaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte kentin yüksek bölgeleri ve kent merkezine müdahale etmek için alarma geçen ekipler, pek çok noktada kapanan yolları tuz serim araçları, kar küreme araçları ve iş makineleriyle açtı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Park Bahçeler Daire Başkanlığı ve İZBETON ekipleri, gece 03.30'dan itibaren yoğunlaştığı çalışmaları 100'ün üzerinde mahallede aralıksız sürdürüyor. Yapılan müdahalelerle kapanan yollar tekrar trafiğe açılırken, ekipler ihtiyaç olan bölgelerde çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir ayrıca, ilçe belediyelerine tuz desteği de sağlıyor. Kar yağışının etkin olduğu 4 günde tuzlama çalışmalarında yaklaşık 3 bin ton tuz kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bugün 1500 tona yakın tuzun, kapanan yolların açılmasında kullanılacağını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Merkez, Kuzey ve Güney olmak üzere üç bölgede 7 adet kar küreme ve tuz serim aracı, 15 adet greyder, 120 kamyon, 30 iş makinesi, 60 hizmet aracı ve 200'ün üzerinde tuzlama ekibiyle çalışıyor. Ekipler Karabağlar merkez, Kavacık, Buca Evka -1, Toros, Belenbaşı, Gürçeşme Bornova Evka-4, Atatürk Mahallesi, Karaçam, Beşyol, Çiçekliköy, Narlıdere'nin tamamı, Bayraklı Nafiz Gürman ve Doğançay mahalleleri, Konak Varyant, Çiğli Evka-5, Evka-6, Karşıyaka Karagöl yolu, Kemalpaşa Beşpınar, Spil, Bergama, Kiraz, Ödemiş, Tire, Bayındır, Selçuk Şirince, Kınık, Dikili, Karaburun, Urla, Seferihisar, Beydağ, Menderes, Menemen Çukurköy, Karaorman ve Tekeli bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor.



EVKA-4 YOLUNDA YOĞUN TEMPO



İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle Bornova Evka-4 yolunu açık tutmak için bu bölgede sürekli tuzlama yapıyor. 6 kişiden oluşan tuzlama ve kar küreme ekibi ve iki traktör kepçe, sadece Evka-4'te çalışıyor. Manisa Spil, Karagöl ve Karabağlar Kavacık yollarında da ekipler yolu açık tutmak için yoğun çalışıyor.



İLK TATİL HABERİ İSTANBUL'DAN



İstanbul Valisi Vasip Şahin twitter'dan yaptığı açıklamada "İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir" dedi.

EDİRNE'DE OKULLAR YARIN DA TATİL

Edirne'de son 1 haftadır aralıkla süren kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 27 santime ulaştı. Edirne Valiliği, il genelinde okulların yarın için 1 gün daha tatil edildiğini açıkladı. Valilik ayrıca sabaha kadar 'ciddi kar' yağışı beklendiği uyarısı yaptı.

Edirne Valiliği, meteorolojik raporlara göre kentte yarın sabah saatlerine kadar devam edecek kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 20 santim daha yükseleceğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "Trakya'da yeniden başlayacak olan kar yağışlarının Edirne, Kırklareli ve zamanla Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, yerde mevcut kar üzerine yeni ve taze kar olarak 20 santim ve üzerinde yeni bir kar beklendiği, kar yağışının etkisini Perşembe sabah saatlerinden itibaren kaybedeceği tahmin edildiği bildirilmiştir. Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı başta çatılarda biriken kar ve buz yüklü olmak üzere, buzlanma, don olayları ve ulaşımda aksamalar meydana gelebileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" denildi.

RAPOR ÜZERİNE OKULLAR YARIN DA TATİL EDİLDİ

Edirne Valiliği gelen hava tahmin raporunu da gözönüne alarak, geçen cuma gününden itibaren eğitime ara verilen okulları yarın için de tatil etti. Valilik açıklamasında, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi-özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında valilik kararı ile 12.01.2017 Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 12/01/2017 Perşembe günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

ETKİLİ KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Edirne'de öğle saatlerin itibaren etkisini arttıran kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Trafikte aksamalar meydana gelirken, Edirne Belediyesi ve karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun yağış nedeniyle kent merkezine bağlı 13 köyün, İpsala İlçesi'nde 13, Meriç İlçesi'nde 8, Uzunköprü İlçesi'nde 20, Enez İlçesi'nde 9 ve Havsa İlçesi'nde ise 6 köy olmak üzere 74 köye ulaşım sağlanamıyor.

1963 YILINDA REKOR 50 SANTİM

Meteoroloji verilerine göre Edirne'de en yüksek kar kalınlığı 1963 yılında 50 santim olarak ölçüldü. Şu anda 27 santime ulaşan kar kalınlığının yarın sabaha kadar devam etmesi halinde 20 santim daha yükseleceği, dolayısıyla yeni bir rekora ulaşılabileceği kaydedildi.

KIRKLAERLİ'NDE DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kırklareli'nde, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiği belirtildi. Açıklamada kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi. Valilik kararıyla hafta başından bu yana okullar tatil edilmişti.

KAR ETKİSİNİ ARTTIRDI

Kent merkezi ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde sabah saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı öğle saatlerinde etkisini yeniden arttırdı. Kar yağışı nedeniyle ise 34 köy yolu iki gündür ulaşıma kapalı. Ekipler, hem yolların trafiğe açılması hem de diğer yolların kapanmaması için yoğun çaba gösteriyor. Ekipler, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısında olumsuzluk yaşanmaması için bölgedeki çalışmalarını yoğun sürdürüyor.