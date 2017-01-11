Meteoroloji verilerine göre yurtta 5 günlük hava durumu

Son dakika hava durumu tahmini! İstanbul'da şiddetli kar yağışı Cuma gününden bu yana etkisini gösterdi. Bugün ve yarın ise hava durumu yağmurlu olacak...

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege ve Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur, Trakya kesiminde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 3

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı 5

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 10

Bursa: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı 9

Adana: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 13

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 13

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı bulutlu -1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 8