Çanakkale'de büfeye baskın: 2 ölü!

Çanakkale'de bir büfeye düzenlenen silahlı saldırıda, içeride bulunan 6 kişiden 2'si öldü. Polis kaçan saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 03.10 sıralarında, İsmetpaşa Mahallesi Setboyu Caddesi Oğuz Sokak'taki Selin Büfe'de meydana geldi. 25 yaşındaki büfe sahibi Sezgin Bozkurt, kendisini ziyarete gelen arkadaşlarıyla bahçede mangal yaktı. Bozkurt ve arkadaşları, büfenin içinde yemek yemeye başladı. Bu sırada büfeye gelen bir saldırgan, tabancayla içeridekilere üzerine ateş açtı. Saldırıda 26 yaşındaki Adem Sema ile 22 yaşınrdaki Mehmet Kaan Onat öldü. Büfe sahibi Sezgin Bozkurt ve diğer 3 kişi ise olaydan yara almadan kurtuldu.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR



Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Büfenin bahçe kapısının dibinde bir mangal, yanındaki camda, isabet eden mermi deliği ile büfe içinde oturulan bölümde yerdeki kanlar dikkati çekti. Yaşamını yitiren Adem Sema ile Mehmet Kaan Onat'ın cenazeleri, Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak morgun önüne gelen yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Saldırganın kimliğini araştıran polis, yakalanması için çalışma başlattı. Saldırganın büfeye soygun için mi yoksa bir husumet nedeniyle mi geldiğinin de araştırıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.