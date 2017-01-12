Dövdüler, boğarak öldürüp nehre attılar

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Ramazan Çiçek'ten (63) 4 gündür haber alamayan ilk eşinden olan çocukları kayıp başvurusunda bulundu. Olayı araştıran polis, Çiçek'le aynı evde yaşayan ikinci eşi Nesriye (47) ve oğlu İsmail Çiçek'ten (24) şüphelenerek sorguya aldı. Bu arada Çiçek'in eşinden ayrılıp, baba evine dönen kızı Şefika A., polise verdiği ifadede babasının diğer çocuklarına miras kalmaması için ev satma meselesi yüzünden tartıştığı annesi ve kardeşi tarafından öldürüldüğünü söyledi. Annesi ve kardeşinin kendisini ölümle tehdit ettiği için korktuğunu ve olayı kimseye söylemediğini anlattı. Evde yapılan incelemede kan izleri bulunurken, gözaltına alınan Nesriye ve oğlu İsmail Çiçek cinayeti itiraf edip yaşlı adamı dövüp, daha sonra iple boğarak öldürdüklerini ve cesedi Fırat Nehri'ne attıklarını söylediler. Anne-oğul çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı. Çiçek'in cesedinin bulunması için su altı polisi nehirde ceset aramaya başladı.