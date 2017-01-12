Erkek çıraklarına tecavüzle suçlanan fırıncıya 73 yıl hapis istemi

ADANA'da yanında çırak olarak çalışan 16 yaşlarındaki 2 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen fırıncı 48 yaşındaki Z.İ. hakkında, 73 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde simit fırını çalıştıran Z.İ., iddiaya göre geçen yıl yanında çalışmaya başlayan 16 yaşındaki erkek çocukları M.B. ile Ö.N.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Z.İ., çocukların olayı kimseye anlatmaması için de önce para verip, ardından da tehditle susmalarını sağladı. 4 Kasım 2015'te öğle saatlerinde fırını kapatan Z.İ., işyerinin banyosunda çocukları bir kez daha istismar etmek istedi. Dükkanın kapatılıp dışarı kimsenin çıkmaması üzerine şüphelenen mahalle sakinleri daha sonra çocuklar ile konuştu.



BENZİN DÖKÜP YAKMAK İSTEDİLER



Çocukların yaşadıklarını anlattığı mahalle sakinleri, fırını basıp Z.İ.'yi döverek bayılttı. Yerde baygın yatan Z.İ.'nin üzerine benzin döken öfkeli kalabalık yakmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Z.İ.'yi yakmaya çalışan öfkeli kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Polis aracıyla hastaneye götürülen Z.İ., tedavisinin ardından tutuklandı.



CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ



Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, Z.İ. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 73 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Z.İ.'nin çocuklara para verip cinsel istismarda bulunduğu ve kimseye anlatmamaları için tehdit ettiğine yer verildi. Mağdur Ö.N.A.'nın fırıncıyla aralarında geçen konuşmaları cep telefonuyla kaydettiğine dikkat çekilen iddianamede, Z.İ.'nin çocuklara yönelik eylemini çok kez tekrarladığına vurgu yapıldı. Suçlamaları reddederek iftira atıldığını ileri süren Z.İ.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.