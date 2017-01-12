İstanbul'da elektrik kesintisi! - Hangi ilçe ve mahallelerde kesinti var?

Son dakika! Bugün İstanbul'da hangi bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak, İstanbul'da elektrik kesintisi ne kadar sürecek, ne zaman gelecek? İşte tüm bu soruların cevabı...

Hangi ilçe ve mahallelerde, hangi saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ'ın açıklamalarına göre elektrik kesintisi yaşanan bölgeler şu şekilde:

SULTANGAZİ İlçesi, ESENTEPE Mh., YUNUS EMRE Mh.08:03 - 12:00 saatleri arasında Orta gerilim arızası nedeniyle elektrik verilememektedir.

FATİH İlçesi, AKŞEMSETTİN Mh., ŞEHREMİNİ Mh., SEYYİD ÖMER Mh.07:16 - 12:00 saatleri arasında Orta gerilim arızası nedeniyle elektrik verilememektedir.

KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi, ATATÜRK Mh., MEHMET AKİF Mh.05:32 - 12:00 saatleri arasında Orta gerilim arızası nedeniyle elektrik verilememektedir.