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- - 12 Ocak 2017

AA
  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 22:02 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 22:06
Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 12 Ocak 2017
Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 12 Ocak 2017

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 482. hafta çekiliş yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 8, 13, 15, 21, 22 ve 46 olarak belirlendi. itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 828 bin 419 lira 79 kuruş haftaya devretti. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 482. hafta çekiliş yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 8, 13, 15, 21, 22 ve 46 olarak belirlendi. itibarıyla Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 828 bin 419 lira 79 kuruş haftaya devretti. İşte hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 67 kişi 10 bin 171 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 322 kişi 169'ar lira, 3 bilen 89 bin 97 kişi 14 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 677 bin 69 lira 15 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, hasılattan KDV olarak 1 milyon 934 bin 218 lira 68 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 81 bin 644 lira 33 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto'da büyük ikramiye, bu hafta yedinci kez devretmiş oldu.

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