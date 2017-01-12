Yarın okullar tatil mi? - 13 Ocak Cuma günü tatil olan iller hangileri?

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre kar yağışı etkisini kaybedecek. Geçtiğimiz haftadan bu yana etkisini gösteren kar yağışı bugün itibari ile sona erdi. Ancak don ve buzlanma olayı nedeniyle bazı illerde ''yarın okullar tatil mi?'' sorusunun yanıtı beklenmeye başladı. Ankara, Edirne, Kırklareli, Sivas, Bursa, Konya ve Uşak bu illerden bazıları. 13 Ocak Cuma günü Ankara'da (yarın) okullar tatil mi? 13 Ocak Cuma günü tatil olacak illeri bu başlık altından öğrenebilirsiniz.

Türkiye genelinde bir haftadır devam eden kar yağışı bugün itibari ile yerini kimi zaman güneşli, kimi zaman ise yağmurlu havaya bıraktı. Ancak birçok ilde ise karlar henüz erimiş değil ve don olayları yaşanmakta. Bu sebepten dolayı 13 Ocak Cuma günü tatil olan iller merakla beklenmeye başladı. ''Yarın okullar tatil mi?'' sorusu ilerleyen saatlerde cevabını bulacak. Uşak, Bursa, Sakarya, Kırklareli, Konya ve Edirne'de yarın okullar tatil mi? Ankara'da yarın okullar tatil mi? Valiliklerden gelecek son dakika kar tatili açıklamaları olursa bu başlık altından öğrenebilirsiniz.



YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 OCAK CUMA



13 Ocak Cuma günü don ve buzlanma riskine karşı veli ve öğrencilerin tatil bekleyişi devam ediyor. Resmi açıklamaların gelmesi halinde haberimizden öğrenebilirsiniz.



HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Trakya'da yeniden başlayacak kar yağışlarının, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin edilmektedir. Yerde mevcut kar üzerine 20 santimetre ve üzerinde yeni kar beklenmektedir. Kar yağışının etkisini yarın (bugün) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta çatılarda biriken kar ve buz yükü olmak üzere, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

DOĞU'DA DONDURUCU SOĞUK ETKİLİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise dondurucu soğuklar sürüyor. Yetkililer, bölgede oluşabilecek buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pus, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak yağışların; Marmara'nın doğusu ile Kütahya, Balıkesir ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), İç Anadolu'da kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde, gece saatlerinde batı bölgelerin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.