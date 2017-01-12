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Yolcu otobüsü devrildi: 31 yaralı

İHA
  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 04:25 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 04:25
Yolcu otobüsü devrildi: 31 yaralı
Yolcu otobüsü devrildi: 31 yaralı

’in ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi neticesinde meydana gelen nda 31 kişi yaralandı.

Konya'dan Edirne'ye gitmekte olan Hakkı Çoban (58) idaresindeki 42 BHB 03 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çevreyolu Kütahya kavşağında devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı ile itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Çoban ile birlikte otobüste bulunan 31 kişi, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkartılarak 112 Acil Servis ambulanslarıyla ve Bozüyük Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

"HIZLI GİDİYORDUK"
Öte yandan otobüste yolcu olarak bulunan bir kişi, "Arka kapının oradaki koltukta oturuyordum. Zaten hızlı gidiyorduk. Yollarda malum buzlu olduğundan viraja hızlı girince sağ-sol yaptı ve yan devrildi" iddialarında bulundu.

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