İş adamının öldürülme anı kamerada!

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bir kişinin oto galericilik yapan iş yeri sahibini vurma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

İddiaya göre, 9 Ocak Pazartesi günü meydana gelen olayda H.S, elindeki pompalı tüfekle Antakya-İskenderun çevre yolundaki oto alım satımı yapan İbrahim Aksaray'ın yanına geldi. İkili arasındaki alacak-verecek yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle H.S. elindeki pompalı tüfekle Aksaray'a ateş etti.

Aksaray, yaralı halde kaçmaya çalışırken zanlının tekrar ateş etmesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Zanlı H.S. daha sonra polise teslim oldu

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan, olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde zanlının elindeki pompalı tüfekle iş yerine girişi ve iş yeri sahibi Aksaray'ı vurması yer alıyor. Olayın ilk dakikalarında iş yerinde bulunan bir başka kişinin, Aksaray'ın vurulmasından sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı ve zanlının da tekrar tekrar ateş ettikten sonra iş yerinden çıktığı gözleniyor.