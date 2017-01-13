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! Hangi ilçe ve mahallelerde kesinti var?

  • Giriş Tarihi: 13.1.2017 09:49
İzmir elektrik kesintisi! Hangi ilçe ve mahallelerde kesinti var?
İzmir elektrik kesintisi! Hangi ilçe ve mahallelerde kesinti var?

'de bazı bölgelerde yaşanıyor. GDZ Elektrik'in açıklamasına göre aşağıdaki ilçe ve mahallelerde elektrik kesinti var. Elektrik kesintileri ne zaman bitecek? işte cevabı...

'de yaşanan aralıklı olarak devam ediyor. Hangi ilçe ve mahallelerde, hangi saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik'in açıklamalarına göre elektrik kesintisi yaşanan bölgeler şu şekilde:

İZMİR BUCA 13.01.2017 08:00-17:00 TESİS ÇALIŞMASI ÇAMLIKULE MAHALLESİ,

254/48 SOKAK VE CİVARI

İZMİR KARABAĞLAR 13.01.2017 08:00-17:00 TESİS ÇALIŞMASI ESKİ İZMİR MAHALLESİ,

531, 3882, 3883, 3884, 3835, 3868, 3876, 3876/1, 3880, 3881, 3885, 3896, 3897, 3899, 3900, 3924 SOKAKLAR

İZMİR MENDERES 13.01.2017 08:30-16:30 TESİS ÇALIŞMASI KASIMPAŞA MAHALLESİ

İZMİR SELÇUK 13.01.2017 08:30-16:30 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ,

1045 İLE 1058 ARASINDAKİ SOKAKLAR, ANTON KALİNGER CADDESİ, MÜZE ARKASI VE İSABEY CAMİİ CİVARLARI ( TR/37 BÖLGESİ )

İZMİR KEMALPAŞA 13.01.2017 08:30-17:30 TESİS ÇALIŞMASI A.KIZILCA KÖYÜ TAMAMI

İZMİR KEMALPAŞA 13.01.2017 08:30-17:30 TESİS ÇALIŞMASI Y.KIZILCA KÖYÜ TAMAMI

İZMİR KEMALPAŞA 13.01.2017 08:30-17:30 TESİS ÇALIŞMASI

SÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ , TESLİMOĞLU, STADYUM, ÇAMLI, ÖĞRETMENLER, OKUL SOKAKLAR, ATATÜRK CADDESİ VE CİVARLARI

İZMİR KEMALPAŞA 13.01.2017 08:30-17:30 TESİS ÇALIŞMASI AKALAN KÖYÜ TAMAMI

İZMİR KEMALPAŞA 13.01.2017 08:30-17:30 TESİS ÇALIŞMASI

SÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, GÜNEŞ, GÖÇMEN, KAHYALAR, KONAK, BATI, GÜMÜŞTEL, BALTAALANI, YEŞİLYURT SOKAKLAR, AKEVLER CADDESİ VE CİVARLARI

İZMİR KEMALPAŞA 13.01.2017 08:30-17:30 TESİS ÇALIŞMASI

ATATÜRK BULVARI, İNÖNÜ, VALİ KAZIM DİRİK, MESERETÇİ OĞLU, DR ALİ KARAMAN CADDELERİ, 176, 177, 178, 182, 183, 207, 210, 302, 304, 305, 306 SOKAKLAR VE CİVARLARI

İZMİR BEYDAĞ 13.01.2017-08:3017:30 TESİS ÇALIŞMASI

HALIKÖY VE YAĞCILAR MAHALLESİ

İZMİR KİRAZ13.01.2017 08:30-17:30 TESİS ÇALIŞMASI PINARBAŞI MAHALLESİ

İZMİR KİRAZ 13.01.2017 08:30-17:30 TESİS ÇALIŞMASI ÇAYAĞZI AŞAĞI TEKKE MAHALLESİ

İZMİR KİRAZ13.01.2017 08:30-17:30 TESİS ÇALIŞMASI ALTINOLUK MAHALLESİ

İZMİR 13.01.2017 08:30-17:30 TESİS ÇALIŞMASI GENCER MEVKİİ TAMAMI VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR

İZMİR BAYINDIR 13.01.2017 08:30-17:30 TESİS ÇALIŞMASI ELİFLİ MAHALLESİ TAMAMI

İZMİR ÇEŞME 13.01.2017 09:00-17:00 TESİS ÇALIŞMASI AYASARANDA MEVKİİ SANDRA OTEL VE CİVARI

İZMİR ÇEŞME 13.01.2017 09:00-17:00 TESİS ÇALIŞMASI

OVACIK KÖYÜ TAMAMI, AKARCA1, AKARCA2, KARAYOLLARI, KUMBASAR, CEMRE AKARYAKIT, BAYINDIR AYDINLATMA, OTOBAN GİŞELER, ASKERİYE, SÜHA ULUSOY

İZMİR BORNOVA 13.01.2017 09:00-17:00 TESİS ÇALIŞMASI

MANAVKUYU VE ADALET MAHALLESİ, 251, 277/1, 613/1, 1593, 1593/2, 1593/4, 1593/5, 1593/6, 1593/7, 1593/8, 1593/9, 1593/18, 1594/2, 1594/4, 1594/7, 1594/8, 1594/9, 1594/10, 1594/16, 1594/17, 1594/18, 1594/19, 1594/20, 1594/24, 1594/27, SOKAKLAR VE CİVARI

İZMİR BAYRAKLI 13.01.2017 09:00-17:00 TESİS ÇALIŞMASI 1593/3-9- 1594/9-10 SOKAKLAR VE CİVARI

İZMİR GÜZELBAHÇE 13.01.2017 09:30-13:30 TESİS ÇALIŞMASI

DADAŞKENT YAPI KOOP., EGE KOOP., DÖRT MEVSİM KONAKLARI, ÇAMLI MAHALLESİ

İZMİR BAYINDIR 13.01.2017 10:00-11:00 TESİS ÇALIŞMASI

ARAPBAŞI TR1 TRAFOSU, KARAHALİLLİ, TOKATBAŞI, FIRINLI, SÖĞÜTÖREN, ÇAMLIBEL, KIZILCAAĞAÇ, ELİFLİ, YEŞİLOVA MAHALLELERİ , CANLI SEMTİ TAMAMI VE CİVARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR

İZMİR GAZİEMİR 13.01.2017 12:00-17:00 TESİS ÇALIŞMASI SIDDIK YALÇIN, AKÇAY CADDESİ

İZMİR BAYINDIR 13.01.2017 16:00-17:00 TESİS ÇALIŞMASI

ARAPBAŞI TR1 TRAFOSU, KARAHALİLLİ, TOKATBAŞI, FIRINLI, SÖĞÜTÖREN, ÇAMLIBEL, KIZILCAAĞAÇ, ELİFLİ, YEŞİLOVA MAHALLELERİ , CANLI SEMTİ TAMAMI VE CİVARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR

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