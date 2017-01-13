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Kaldırımdaki kadını ezip dereye uçtu; 1 ölü, 1 yaralı

DHA
  • Giriş Tarihi: 13.1.2017 15:26 Güncelleme Tarihi: 13.1.2017 15:43
Kaldırımdaki kadını ezip dereye uçtu; 1 ölü, 1 yaralı
Kaldırımdaki kadını ezip dereye uçtu; 1 ölü, 1 yaralı

Bakırköy'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıktığı belirtilen otomobil kaldırımda yürüyen kadını ezdikten sonra dereye uçtu. Kazada kadın hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Bakırköy Menekşe Sahil Yolu'nda meydana geldi. Burak Yılmaz direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çıktı. Burada yürüyen Emine Topaç'a (42) çarpan otomobil Marmara Denizi ile Küçükçekmece Gölü'nü bağlayan dereye uçtu. Sürücü Yılmaz denize düşen otomobilden çıkarak kayalıklara ulaştı. Kayalıklara savrulan Emine Topaç ise çevredekiler tarafından kayalıklardan çıkarıldı.

EZİLEN KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Topaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Topaç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sürücü Yılmaz ise yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yılmaz'ın polise buz nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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