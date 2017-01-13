Meteoroloji verilerine göre yurtta 5 günlük hava durumu

İstanbul'da karlı soğuk havaların ardından güneş yüzünü gösterdi. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığında bir nebze de olsa artış yaşanacak....

Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz ile Ordu, Van ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ordu çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'da 1 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Karadeniz, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 2

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 7

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 11

Adana: Parçalı bulutlu 15

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 10

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -3