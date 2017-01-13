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Samsun’da şofben zehirlemesi: 2 ölü

İHA
  • Giriş Tarihi: 13.1.2017 13:02 Güncelleme Tarihi: 13.1.2017 13:11
Samsun’da şofben zehirlemesi: 2 ölü
Samsun’da şofben zehirlemesi: 2 ölü

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde şofbenden sızan gazdan zehirlenen karı-koca hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Bahçelievler Mahallesi 312. Sokak No 2/1'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü Belediyesinde memur olarak çalışan Bayram Varol (58) ve eşi Neziha Varol'un(61) banyo önünde yattığını gören zihinsel engelli çocukları Halil Varol olayı yakınlarına bildirdi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra karı-kocanın cenazeleri otopsi için 112 acil servis ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Belediyede çalışan Bayram Varol'un biri engelli 3 çocuk babası olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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