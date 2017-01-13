Van Gölü’nde batık Rus şilebi

800 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü’nde, Ruslar tarafından yapılan ve 59 yıl önce batan “Akdamar Şilebi” bulundu

Van Gölü Su Altı Araştırma Derneği ile Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, bir yıldır sürdürdükleri çalışmalar sonucunda, 59 yıl önce batan Rus gemisini buldu. Gemiyi, Bitlis'in Reşadiye ilçesine bağlı Çanakdüzü köyü açıklarında bulduklarını anlatan Ceylan, "Gölde daha önce birçok araştırma yapmıştık. Rus gemilerinin olduğu bilgisine Mustafa Ateşman'ın 1968'de hazırladığı eserinde rastladık. Adilcevazlı Cumali Birol arkadaşımıza babası yıllar önce tekne ile o noktadan geçerken 'Bak oğlum burada bir gemi yatıyor' demiş. Arkadaşımız da bize yeri gösterdi ve bulduk" dedi.



GÖLDEKİ İLK BATIK

Geminin 1958'de bir fırtınada kayalara çarparak, içindeki koyunlarla birlikte battığını belirten Ceylan, "Kaptan köşkü dahil bütün bölümleri yerinde duruyor. Van Gölü'nde ilk kez bir batık gemi bulundu. 1900'lü yıllarda Van Gölü'nde çalışan yüzü aşkın gemiden bahsedilmektedir. Bu nedenle bizler Van Gölü'nde yeri bilinmeyen ve gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen birçok batık olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.