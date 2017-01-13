Vasip Şahin'den çöken binayla ilgili flaş açıklama

İstanbul Valisi Vasip Şahin: Zeytinburnu'ndaki göçük'te 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Çöken binanın çevresindeki 21 bina tahliye edildi.

Zeytinburnu'nda 7 katlı boş binanın çökmesinin ardından olay yerine gelen İstanbul Valisi Vasip Şahin, basın mensuplarına açıklama yaptı. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Şahin, "Bir vatandaşımız olay yerinde bir vatandaşımız da hastanede vefat etmiş. 17 yaralımız var. Hiç birinin hayati tehlikesi yok. Ben geçmiş olsun diyorum. 24 araç 4 arama köpeğiyle enkaz arama kurtarma ve kaldırma çalışmaları yürütülmektedir. Binanın yıkımıyla ilgili ve yeniden yapımıyla ilgili mal sahiplerinin maalesef anlaşma sağlayamamaları nedeniyle maalesef bugüne gelinmiştir. 21 bina tahliye edilmiştir" dedi.

ZEYTİNBURNU'NDA BİNA ÇÖKTÜ!

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