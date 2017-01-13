X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Vasip Şahin'den çöken binayla ilgili flaş açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'den yla ilgili

DHA İHA
  • Giriş Tarihi: 13.1.2017 19:48 Güncelleme Tarihi: 13.1.2017 19:49
Vasip Şahin'den çöken binayla ilgili flaş açıklama
Vasip Şahin'den çöken binayla ilgili flaş açıklama

İstanbul Valisi : 'ndaki göçük'te 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. nın çevresindeki 21 bina tahliye edildi.

'nda 7 katlı boş binanın çökmesinin ardından olay yerine gelen İstanbul Valisi , basın mensuplarına açıklama yaptı. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Şahin, "Bir vatandaşımız olay yerinde bir vatandaşımız da hastanede vefat etmiş. 17 yaralımız var. Hiç birinin hayati tehlikesi yok. Ben geçmiş olsun diyorum. 24 araç 4 arama köpeğiyle enkaz arama kurtarma ve kaldırma çalışmaları yürütülmektedir. Binanın yıkımıyla ilgili ve yeniden yapımıyla ilgili mal sahiplerinin maalesef anlaşma sağlayamamaları nedeniyle maalesef bugüne gelinmiştir. 21 bina tahliye edilmiştir" dedi.

ZEYTİNBURNU'NDA BİNA ÇÖKTÜ!

SON DAKİKA HABERİ: İSTANBUL ZEYTİNBURNU'NDAKİ BİNANIN ÇÖKME ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.