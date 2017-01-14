Düzce'de silahlı kavga!

Düzce'de iki grup arasında çıkan ve havaya ateş açılan kavga, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi Küçüksu Parkı mevkisinde otomobilleriyle ilerleyen E.Z., F.D. ve U.A, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen R.Z. ve E.Z. kardeşleri gördü.

Otomobilden inen 3 kişi, 2 kardeşle sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine, U.A. üzerindeki silahla havaya ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların panik yaşadığı olay, esnafların araya girmesi ile son buldu.

Silahı çeken grup, otomobille bulundukları yerden uzaklaşırken, R.Z ve E.Z olay yerine gelen polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.