Gripte çifte kâbus

Grip vakalarını an be an takip eden uzmanlar, bilinenin aksine domuz gribi değil “İnfluenza A H3N2” ve “İnfluenza B” virüslerinin görüldüğünü ortaya çıkardı

Türkiye'de artan grip vakalarındaki virüsleri yakından takip altına alan bilim insanları, bilinenin aksine domuz gribinin değil "İnfluenza A H3N2" ve "İnfluenza B" virüslerinin görüldüğünü ortaya koydu. Prof. Dr. Ateş Kara, "Ortalıkta iki virüs var ve kişiler aynı anda bu iki virüse yakalanabiliyor. Mutlaka aşı olun" uyarısında bulundu.



17 ŞEHİR İNCELENDİ

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Laboratuvarı ve Ankara'daki Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Laboratuvarı'nda görevli uzmanlar, artan grip vakaları üzerine virüsleri yakın takibe aldı. Hangi virüsün dolaşımda olduğunu, hangisinde iyileşme sürecinin uzadığını araştıran bilim insanları, 17 ilde boğaz ve burundan alınan sürüntülerden hareketle virüsün kimliğini, uğradığı mutasyonu araştırıyor. Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kara, SABAH'a son dönemde artan grip vakalarıyla ilgili açıklamalar yaptı.



'AĞIR SEYREDİYOR'

Kara, bu yıl aynı anda iki virüsün dolaşımda olduğunun altını çizerek "Bunlara A ve B tipi virüsler diyoruz. Normalde grip mevsiminin başladığı aralık ayından itibaren A'yı görüyorduk. A tipi virüs, salgın yapan virüs. Marttan itibaren de B tipi yani düşük salgın yapan virüsü görüyorduk. Ancak bu yıl ikisi birden aktif ve gribe yakalanan bir kişinin aynı dönem içinde iki kez grip geçirme ihtimali var. Üstelik bu grip çok ağır seyrediyor. Normalde 5-6 günde geçen grip 10 günde ancak geçiyor. Bu virüsler, 'İnfluenza A H3N2' ve 'İnfluenza B' olarak adlandırılıyor" dedi. İki virüsün şikâyetlerinin yüksek ateş, halsizlik ve üst solunum yolu rahatsızlığı olduğunu belirten Kara, "H3N2, uzun zamandır görülen virüs değildi. 2009'dan bu yana domuz gribi denilen İnfluenza A H1N1 aktifti. Ama bu yıl tek tük görülüyor" diye konuştu.



'MUTLAKA AŞI OLUN'

Profesör Dr. Ateş Kara, bu yıl insanların çok şanslı olduğuna dikkat çekti. Kara, "Bu yılki grip aşılarının içinde H3N2 ve B tipi virüs mevcut. Geçen yıl daha çok halk arasında domuz gribi denilen H1N1 görülmüştü. Ancak, Avrupa ve ABD'de de geçen yıl da H3N2 görünmeye başlanmıştı. Bu nedenle o dönemde, 'ABD ve Avrupa'da grip aşısı tutmuyor' bile dendi" dedi. Türkiye'deki aşı oranlarının düşük olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kara, sözlerine şöyle devam etti: "Kronik hastalığı olanlar, 65 yaş üstü kişiler ve gebelerin mutlaka aşı olması gerekir. Gebelere aşı ücretsiz. Hastalığı geçirmiş olsanız bile aşı olun. Salgın, nisan ortasına kadar sürebilir."