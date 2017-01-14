Kanın hayat veren yolculuğu

Kazalarda, bazı hastalık veya büyük ameliyatlarda ihtiyaç duyulan kan, Kızılay aracılığı ile hastanelere ulaşıyor. Kanın zahmetli yolculuğundaki en büyük destek ise bağışçılar

Türkiye genelinde her yıl milyonlarca ünite kan toplayarak hastalara şifa dağıtan Türk Kızılayı, Batı Akdeniz'de de gönüllülerin yaptığı bağışlarla çalışmalarını sürdürüyor. Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi'ndeki ekipler, sabah erken saatlerde tıbbi malzemeleri hazırlaya- rak yola koyuluyor. Talep edilen yerlerde duruma göre çadır ve sedye kuran ekipler, ön analizlerin ardından bağışçılardan kan toplama işlemine başlıyor. Toplanan kanlar günün sonunda Batı Akdeniz Kan Merkezi Bölge Müdürlüğü bünyesindeki son teknolojiyle donatılan laboratuvarlarda incelenerek, eritrosit süspansiyonu, taze donmuş plazma ve trombosit olarak üç ürüne ayrıştırılıyor.



ORGAN NAKLİNDE ALARM

Merkez Müdürü Haluk Uyanık, 140 personelle görev yaptıklarını, bütün çalışanların aynı zamanda kan bağışçısı olduğunu, acil durumlarda ilk olarak kendi personellerinin kan verdiğini dile getirdi. En fazla bağışın ilk ve sonbahar aylarında olduğuna dikkati çeken Uyanık, bağışların ocak, şubat, temmuz ile ağustos aylarında düştüğünü ve bunun tamamen psikolojik olduğunu ifade etti. Kadavradan organ bağışı olduğu zaman teyakkuz haline geçtiklerini vurgulayan Uyanık, "Çıkan organın sekiz saat içinde nakledilmesi gerekiyor. O sekiz saat bizim için çok önemli, hepimiz alarma geçiyoruz o kanı yetiştirmek için" diye konuştu.



HEDEF 108 BİN ÜNİTE

Eritrosit süspansiyonunun 42 gün, taze donmuş plazmanın 3 yıl, trombosit kanın da 5 gün ömrü bulunuyor. Kullanılmayan kanlar bekleme süresi dolduktan sonra imha ediliyor. 2015 yılında 89 bin 530, 2016'da da 103 bin 508 ünite kan alan Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi, 2017 yılında 108 bin ünite kan bağışı almayı hedefliyor. Geçen yıl Ocak ayının ilk on gününde bin 706 ünite kan toplayan ekipler, Türk Kızılayı'nın çağrısıyla başlatılan kampanya sayesinde bu yılın ilk on gününde 3 bin 658 ünite kan topladı.



BİR KAN, ÜÇ CAN

Merkezin Müdürü Haluk Uyanık toplanan kanları laboratuvarlarda karantinaya aldıklarını ifade ederek, "Bir kan, üç can diyoruz. Bir ünite kan ayrı ayrı üç kişiye hayat veriyor. Burada laboratuvarda üç ürün haline getirilen kanlar, Ankara'da İstanbul, İzmir ve Erzurum'da dört büyük merkezde testleri çalışılıyor. Online olarak bir gün içerisinde sonuçları alıyoruz" dedi.