X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Kocaeli'de şüpheli paket paniği!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'de paniği!

İHA
  • Giriş Tarihi: 14.1.2017 22:35
Kocaeli'de şüpheli paket paniği!
Kocaeli'de şüpheli paket paniği!

’nin İzmit ilçesinde bir yer altı çöp konteynırının yanına bırakılan şüpheli bavul, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, İzmit Şahabettin Caddesi üzerine yıkılan eski valilik alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yer altı çöp konteynırının yanında bavul fark eden vatandaşlar bomba şüphesiyle durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba uzman ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelerek vatandaşların cam kenarlarından ve olay yerinden uzaklaşması gerektiği söyleyen bomba uzman ekipleri, daha sonra şüpheli bavul yanında bulunan araçları, araç çekici yardımıyla çektirdi. Araçların çekilmesinin ardından şüpheli bavul fünyeyle kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlatılan bavulun boş olduğu öğrenildi.

Öte yandan, çok sayıda vatandaş güvenlik önlemlerini fark edemeyerek in yanından geçti.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.