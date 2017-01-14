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- - 14 Ocak 2017

AA
  • Giriş Tarihi: 14.1.2017 22:13
Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 14 Ocak 2017
Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 14 Ocak 2017

İdaresince düzenlenen oyununun Bin 53'üncü hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 5, 26, 29, 34, 35 ve 36 olarak belirlendi. itibarıyla 4. kez 6 bilen çıkmayınca, oyun planı gereği büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı. nde bu hafta 5 bilen 177 kişi, 49 bin 816'şar lira kazandı. hakkında tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz

İdaresince düzenlenen oyununun Bin 53'üncü hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 5, 26, 29, 34, 35 ve 36 olarak belirlendi. itibarıyla 4. kez 6 bilen çıkmayınca, oyun planı gereği büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı. nde bu hafta 5 bilen 177 kişi, 49 bin 816'şar lira kazandı. İşte hakkında tüm detaylar

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 177 kişi 49 bin 816 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 569 kişi 80 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 169 bin 223 kişi 11'er lira 45'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Çekilişte, 11 milyon 445 bin 785 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 272 bin 593 lira 89 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 269 bin 707 lira 1 kuruş aktarılacak.

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