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'dan muhteşem başlangıç

MAGAZİN
  • Giriş Tarihi: 14.1.2017
Ölene Kadar'dan muhteşem başlangıç
Ölene Kadar'dan muhteşem başlangıç

’nin yeni dizisi “” ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Başrollerini ve ’in paylaştığı dizi, hikâyesiyle daha ilk bölümden sosyal medyayı ve reyting listelerini de altüst etti

'nin yeni ve iddialı dizisi "" önceki akşam yayımlanan ilk bölümüyle nefes kesti. Dizi, izleyenler tarafından tam not aldı. Başrol oyuncularından ve de sosyal medyada yılın ikilisi olarak en çok konuşulanlar arasına girdi. Başarılı iki oyuncunun dünya genelindeki hayranları saat farklarına göre olan yayın saatlerini sosyal medya üzerinden birbiriyle paylaştı. Arjantin, Irak, Mısır, Suudi Arabistan, Cezayir gibi dünyanın birçok ülkesinden izleyicilerin internet üzerinden eş zamanlı izleyip takip ettiği dizi, aynı zamanda bu ülkelerde de Trend Topic (en çok konuşulan konu) listelerine girdi.

2'NCİ BÖLÜM ŞİMDİDEN MERAK KONUSU
Oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle büyük beğeni toplayan dizisinin ilk bölümü hakkında sosyal medyadan binlerce olumlu yorum geldi. Yapımını Tims Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı, yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği, senaryosunu Elif Usman'ın yazdığı, aşk, ihanet, vicdan, adalet ve intikamın iç içe geçtiği dizi, hayatı bir günde değişen insanların birbirlerine değen hikâyelerini konu alıyor. Aldığı reytingle de iddiasını ortaya koyan dizinin ikinci bölümünde neler yaşanacağı ise daha şimdiden merak konusu oldu.

Evcen'e en büyük destek sevgiliden
Dizide idealist avukat Selvi karakterine hayat veren güzel oyuncu Fahriye Evcen'e en büyük destek ise oyuncu sevgilisi Burak Özçivit'ten geldi. Özçivit, sosyal medya hesabından Evcen'in dizideki fotoğrafını paylaşarak altına, "Emeği geçen herkesin eline sağlık. Her şeyiyle güzeldi ama sen ayrı bir güzeldin. Bundan sonra ölene kadar izleyeceğiz" mesajını yazdı.

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