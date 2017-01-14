X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Sakarya’da akraba kavgasında silahlar patladı: 3 ölü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

’da nda silahlar patladı: 3 ölü!

İHA
  • Giriş Tarihi: 14.1.2017 20:01
Sakarya’da akraba kavgasında silahlar patladı: 3 ölü!
Sakarya’da akraba kavgasında silahlar patladı: 3 ölü!

’nın Erenler ilçesinde meydana gelen da 3 kişi öldü.

Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesinde iddialara göre, akli dengesi yerinde olmayan R.Y., isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı akrabalarıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce R.Y., isimli şahıs tabancasıyla akrabalarına ateş etti. Meydana gelen da 53 yaşındaki Hasan Yılmaz, 42 yaşındaki Nurettin Yılmaz ve 25 yaşındaki Metin Yılmaz ağır yaralandı. Durumu gören vatandaşlar hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda 112 acil ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 acil ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından 2'si Eğitim ve Araştırma Hastanesi biri de ToyotaSa İlk Yardım ve Acil Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan 3 şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Cinayete karışan R.Y., jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.