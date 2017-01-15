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'a nakledildi

İHA
  • Giriş Tarihi: 15.1.2017 17:29
Ahmet Türk Elazığ'a nakledildi
Ahmet Türk Elazığ'a nakledildi

Görevden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı , İstanbul Cezaevi'nden T Tipi Cezaevi'ne nakledildi.

Edinilen bilgilere göre, görevden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan ve İstanbul Cezaevi'ne gönderilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı , T Tipi Cezaevi'ne sevk edildi. Sevkin, dün gece saatlerinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

Tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı da önceki gün tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilmişti.

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