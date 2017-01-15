Ayvalık’ı su bastı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve işyerleriyle, tarımsal alanlar sular altında kaldı.

01.00 sıralarında başlayan ve şiddetini arttırarak 02.45'e kadar yağan yağmur zaman zaman şiddetini arttırarak ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Aşırı yağış nedeniyle Ayvalık'ta TEİAŞ'a ait ilçeye elektrik enerjisi veren ana trafonun bulunduğu Küme Evleri olarak da adlandırılan Belediye Çeşmesi mevkiinde Egemen Bilir adlı üreticiye ait bir sera sular altında kalırken, bölgede ekili tarım arazileri de zarar gördü.



İlçe merkezindeki Ayvalık Belediyesi'ne ait Eski Otogar'da bulunan işyerleri sular altında kalırken, O6 mevkiinde bir apartmanın kapıcı dairesini su bastı.



Şiddetli yağış nedeniyle Sarımsaklı'da da bazı apartmanların bodrum ve zemin katlarındaki ev ve işyerleri sular altında kaldı.



Ayvalık'ta yaklaşık 2 ay kadar önce yaşanılan sel afetinin ardından Devlet Su İşleri Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi bünyesinde kısmi olarak yapılan dere ıslahı çalışmaları nedeniyle bu kez şiddetli yağış nedeniyle gerçekleşen sel afetinin ucuz atlatıldığı bildirildi.