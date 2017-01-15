X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Çanakkale'de 2 ayrı deprem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'de 2 ayrı

DHA
  • Giriş Tarihi: 15.1.2017 10:06
Çanakkale'de 2 ayrı deprem
Çanakkale'de 2 ayrı deprem

'de, Richter ölçeğine göre, 4.8 ve 4.3 büyüklüğünde büyüklüğünde iki meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü, depremin saat 01.38'de kaydedildiğini açıkladı. Merkez üssü 'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Gülpınar Köyü olan depremin yerin 6.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edildi. , Çanakkale İl genelinde hissedildi. Depremden önce ve sonra büyüklükleri 2.1 ile 3.3 olarak belirlenen çok sayıda öncü ve artçı deprem de kaydedildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ise aynı depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 5.17 kilometre olarak açıkladı.

AYVACIK'TA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi yakınlarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin saat 07.03'te kaydedildiğini ve yerin 6.20 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.