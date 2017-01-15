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'de ne !

İHA
  • Giriş Tarihi: 15.1.2017 19:58
Düzce'de iş yerine silahlı saldırı!
Düzce'de iş yerine silahlı saldırı!

’nin Cumayeri ilçesinde bir market kurşunlandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

'nin Cumayeri ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir markete düzenlendi. Marketin kurşun yağmuruna tutulduğu olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, market sahibi ile arasında husumet bulunan bir kişi gece yarısı marketin önüne araçla gelerek, tüfeği ile 6 el ateş etti. Şahıs, daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Market camları ve duvarları kurşun ve saçmalar ile delik deşik olurken, markette kimsenin bulunmaması daha büyük bir faciayı önledi. Olayın ardından bölgeye gelen Cumayeri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olay yeri inceleme çalışması yaparken, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şahsın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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