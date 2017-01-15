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Hırsızlardan esnafa not: Sıra sizde

TAHİR AŞKIN KISACIK
  • Giriş Tarihi: 15.1.2017
Hırsızlardan esnafa not: Sıra sizde
Hırsızlardan esnafa not: Sıra sizde

Gaziantep’te, bir ayda 20 işyerini talan eden hırsızlar, son işyerini de soyduktan sonra, yanındaki markete “Sıra sizde” notu bıraktı

Gaziantep'teki Şahintepe Mahallesi'ne dadanan kimliği belirsiz hırsızlar, son 1 ayda 20'ye yakın dükkânı soydu. Kameralara yansıyan görüntülerde marketten 3-4 bin lira değerinde sigara ve madeni para çalan hırsızlar, polis tarafından her yerde aranıyor. Ancak bununla da yetinmeyen hırsızlar, son soydukları işyerinden çıktıktan sonra, "Sıra sizde" yazıp gülümseme işareti yaptıkları bir notu, hemen yanında bulunan Burak Yavuz'a ait marketin kapısının altından attı. Büyük şok yaşayan esnaflar ise hırsızlar yakalanamadığı için dükkânlarında yatarak nöbet tutmaya başladı.

'GECELERİ UYUYAMIYORUZ'
Notun bırakıldığı marketin sahibi Burak Yavuz, "Geceleri uyuyamıyoruz. Sürekli tetikteyiz. Polisi arıyoruz ama gelmeleri en erken yarım saati buluyor. Şu an elimiz, kolumuz bağlı oturuyoruz. En azından polis buralarda devriye gezsin" dedi.

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