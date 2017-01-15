Melih Altınok: Melania Trump'u da yedirmediz

Melih Altınok bugün yayınlanan köşe yazısında Amerika'da yükselen "seçkinci elitler - milli irade" kutuplaşmasını yeni First Lady Melania Trump'ın da adının geçtiği sıcak tartışma üzerinden yorumladı.

Altınok aynı şeylerin Gezi kalkışması sırasında Türkiye'de yaşandığını ve birkaç yıl içerisinde bunun ABD'de görüleceğini kimsenin düşünemediğini belirtirken durumun bununla sınırlı kalmayacağını ve kısa vadede bu marjinalleşmenin dünyada silinmesiyle sonuçlanacak bir fitili ateşlediğini belirtti.

"Evet, Cem Yılmaz'ın dediği gibi "tıpkı kaynım" durumuyla karşı karşıyayız. Aynen Gezi işte." diyen Altınok'un yazısını okumak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın

MELANİA TRUMP’I DA YEDİRMEYİZ!