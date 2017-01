Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'dan haber var

Medicana Hastanesi'nden yapılan açıklamada, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın durumunun stabil olduğu, tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği belirtildi.

"Hastamız dün akşam 20.30 civarında ateşli silah ile yaralanıyor, yaklaşık 10 dakika sonra evlerinden hastanemizin acil ünitesine getiriliyor. Yapılan değerlendirmelerde hemen acil müdahale ameliyat kararı alınıyor.



Dün akşam acil cerrahiye alınarak, ateşli silah yaralanması ameliyatı yapıldıktan sonra yoğun bakıma alındı. Şu an genel durumu stabil durumda. Geldiğine nazaran durumu daha normal. Yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Burada en önemli olay böyle acil yaralamalarda travmatik olaylarda ilk müdahale anı ve zamanlaması çok önemli.



Bu zamanlamayı bu hastamız kazanmıştır. Ancak halen ciddiyetini korumakta hayati tehlikesi var. Hastanemize 20.40 da ulaştı. Tüm genel değerlendirmeleri yapılıyor. Bu arada hızlı bir şekilde tetkikler yapıldı ve önlemler için hayati tehlikeyi atlatmak için ilgili müdahale kararı alınarak bu acil müdahale yapılıyor ve şu an genel fizyolojik parametre stabil görünmekte.



Bu akut dönem yaklaşık 72 ila 96 saat arasında travmanın şiddetine göre değişmektedir. Bugün yaptığımız tetkiklerde beyinsel, karaciğer, akciğer böbrek gibi diğer organların hemodinamisi stabil gözüküyor.



Fizyolojik parametreleri konusunda hastaya olaydan sonra müdahale edildikten sonra geriye gitme yok. Dün akşam 8 üniteye yakın kan replasmanı yapıldı. Şu an herhangi bir kan ihtiyacına gerek yok. Hastanede erken müdahale edilmesi çok önemliydi" dedi.