Turkuvaz Medya’ya 5 ödül

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin (RTGD) düzenlediği Geleneksel Medya Oscarları Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Turkuvaz Medya grubu 5 dalda ödüle layık görüldü.



15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Medya Oscarları Ödülleri hakkında bilgi veren RTGD Başkanı Deniz Güçer, 2016'nın zor bir yıl olduğunu belirterek "Biz de bu yıla özel 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Ödülü ve Mustafa Cambaz Özel Ödülü olmak üzere iki kategori açtık. Tüm ödül alanları yönetim kurulu adına tebrik ediyorum." diye konuştu. RTGD Başkanı Vekili ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ise "Medya Oscarları adı altında her sene vermiş olduğumuz bu ödüller için çok titiz bir eleme süreci yaşadık. Ödüller iletişim fakültelerinden katılımlar, jürimizin oyları ve mail adresimize dışarıdan gelen oylarla belirlendi." dedi.



'BU ÖDÜLLER BAŞARININ TESCİLİ '

Bu yıl RTDG ödülleri arasında Turkuvaz Medya'nın beş ödül almasının çok anlamlı olduğunu da söyleyen Bursalı "Bunun ayrı bir anlamı var. ATV ve A Haber'e verilen bu beş ödül bir nevi Turkuvaz Medya'nın ne kadar ileride ve başarılı olduğunun bir nebze de olsa tescili oldu." ifadelerini kullandı.



İŞTE BEŞ DALDA ALINAN ÖDÜLLER

En İyi Yarışma Programı; Kim Milyoner Olmak İster? (ATV),

En iyi Haber Programı: Diplomasi Orhan Sali (A Haber),

En iyi Spor Programı; Takım Oyunu (A Spor),

RTGD Cengiz Polatkan Özel Ödülü Can Okanar (A Haber)

En İyi Kadın Oyuncu: "Kırgın Çiçekler" (ATV) dizisinin kadın oyuncuları

