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yaşam mücadelesi veren yaşlı adama sahip çıktı

İHA
  • Giriş Tarihi: 15.1.2017 11:44
yaşam mücadelesi veren yaşlı adama Valilik sahip çıktı
yaşam mücadelesi veren yaşlı adama Valilik sahip çıktı

’da soğuk kış gününde terk edilmiş evde yaşam mücadelesi veren 55 yaşındaki Özcan Gül’e Vali Nusret Dirim’in talimatıyla yetkililer sahip çıktı.

Terk edilmiş metruk bir evde yaşam mücadelesi veren ve komşuların verdiği yiyeceklerle hayatta kalmaya çalışan yaşlı adama yardım eli uzandı. Kötü şartlarda yaşamaya çalışan Özcan Gül, sağlık ekipleri ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yaşadığı metruk evden alınarak hastaneye kaldırıldı.
Terk edilmiş ahşap bir evde yaşam mücadelesi veren 55 yaşındaki Özcan Gül'ü soğuk kış gününde aç susuz vaziyette gören vatandaşlar durumu gazetecilere haber verdi. Durumu öğrenen Vali Nusret Dirim'in talimat vermesi üzerine kaldığı metruk evden alınan yaşlı adam, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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