Baba, tartıştığı oğlunu pompalıyla yaraladı

Samsun'da 51 yaşındaki Avni T., iddiaya göre ailevi nedenlerle tartıştığı oğlu 25 yaşındaki Onurcan T.'ye pompalı tüfekle ateş ederek sol bacağından yaraladı. Avni T. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay bugün Canik İlçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Avni T. ile oğlu Onurcan T. ailevi nedenlerle evlerinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine evden aldığı pompalı tüfekle 3 el ateş eden baba, oğlunu sol bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis Avni T.'yi gözaltına aldı. Onurcan T. ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.