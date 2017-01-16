Çocuk tacizcisi gazeteci tutuklandı!

Antalya Manavgat'ta, bir gazetenin imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü, CHP'li Recep Memili, küçük yaşta kız çocuğuna tacizden tutuklandı. Çocuk tacizcizi CHP'li Memili'nin Gürsel Tekin, Aykut Erdoğdu gibi partinin önde gelen vekilleriyle sarmaş dolaş fotoğrafları sosyal medyada büyük tepki topladı.

İğrenç olay 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde ortaya çıktı.

Önce aynı gazetede çalışan bir kadın, sosyal medya hesabından Recep Memili'nin çocukları taciz etmesini anlattı.

ŞUNLARI YAZDI:

Konu şu: Bir ay kadar önce aynı iş yerinde bulunduğum bu adam, kendisine Facebook'tan gelen bir arkadaşlık isteğini gösterdi.

12-13 yaşlarında bir kız çocuğunun profili, bana "bu küçücük çocuk, beni neden eklemiş ki? başımız belaya girmesin?" diye sordu.

Ben de saf gibi "Çocuklar sosyal medyayı kullanmayı beceremez, sizin paylaşımlarınız ilgisini çekmiştir, gerek yok" dedim.

Sonrasında bu adamın Facebook'ta bu kız çocuğu ile arkadaş olduğunu fark ettim. iş için kullandığım hesabımda bu kişi dahil 4 arkadaşım var.

Dolayısıyla ana sayfa bu adamın beğenileriyle vs. dolu. Arkadaşlarımdan biri de diğer bir kurban olan 11 yaşındaki kız çocuğu.

Kız çocuğunun bu adamla akrabalık bağı var. Babası yok. Bir de 14 yaşında bir ablası ve iki üvey ağabeyi var annenin ilk eşinden.

Bu 11 yaşındaki kız çocuğunun da diğer kızla Facebook üzerinde arkadaş olduğunu fark ettim ve şüphelenmeye başladım.

İki hafta kadar önce bu adam ofiste olmadığı bir saatte beni arayarak "Bilgisayarımın ekranını kapatır mısın?" dedi.

Ekranında Facebook hesabı açıktı ve bir mesaj vardı, kız çocuğundan gelen pornografik bir fotoğraf ve altında 'yoksa beni unut' notu!

Durumun ciddiyetini kavradım ve harekete geçmeye karar verdim. Birkaç gün sonra benden telefonundan Skype açmamı istedi.

Yeni bir skype adresi almamı istedi. Bir mail adresi ve skype adresi aldım. Beceremediği için onun telefonunda oturumu ben açtım.

"Nasıl kişi ekleyeceğiz?" dedi, gösterdim, beceremedi, onu da benden istedi. Eklettiği adres Facebook'taki kız çocuğuna aitti.

Bu adamın yakınında iki kız çocugu var dediğim gibi, onların da tehlikede olacağını düşündüm ve cuma günü Skype adresine girdim.

POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Sizinle paylaştığım yazışmalar ve çok daha fazlası. Bir sürü kız çocuğunun çıplak fotoğrafları, iğrenç konuşmalar.

Daha da kötüsü aynı zamanda akrabası olan ve sürekli bir arada olduğu 11 yaşındaki kız hakkındaki planları. onu da dâhil etmeye çalışmaları.

Bir ortaokul mezuniyet fotoğrafına yorum olarak "bunlarla müthiş seks yapılır grup hem de" yazmış.

Ekran görüntülerini alarak EGM online ihbar, 183 ve BİMER'e ilettim, cevap alamadım. Adam diğer kızı en kısa zamanda iknâ edeceğini yazmış.

Son olarak buradan bir avukat arkadaşa ulaştım dün, belgeleri verdim, durumu anlattım, 'benden haber bekle' dedi.

İlk olarak polise gitmememin sebebi bana, "Elindeki deliller yetersiz, ceza almaz, içerden bilgi alır kaçar" denmesiydi.

AVUKATTAN "ÇOK KİŞİNİN BAŞI AĞRIR UYARISI"

Bu avukat arkadaş da beni daha sonra arayarak, adamın çok nüfuzlu olduğunu ve çok kişinin başının ağrıyacağını, beklememi söyledi.

''Başkalarının başı ağrımasın diye beklerken adam amacına ulaşırsa ne olacak?'' dedim, "Bilmiyorum, bir yol bulacağız" cevabını aldım.

Bu sabah elimdeki delillerle emniyet müdürlüğüne gittim, bütün işlemler yapıldı, bana adamın PC ve telefonuna el konulacağı söylendi.

Şimdi haber bekliyorum sonuca dair. İşlem yapılır yapılmaz detaylı bir ifşada bulunacağım.

Kullanıcının bu ihbarı ve şikayeti üzerine harekete geçen emniyet güçleri R.M.'nin sosyal medya hesaplarını incelediler.

M.'nin sosyal medya hesaplarında küçük yaşta kız çocuklarıyla cinsel içerikli yazışmalarına, küçük yaşta kız çocuklarının müstehcen fotoğraflarına ve cinsel taciz içeren maillere rastladı.

Recep Memili çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'küçük yaşta kız çocuğuna tacizden' tutuklanarak Alanya L Tipi cezaevine gönderildi.