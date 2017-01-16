X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Eşine bakabilmek için sokakta 40 yıldır pekmez satıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Eşine bakabilmek için sokakta 40 yıldır pekmez satıyor

DHA
  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 13:34 Güncelleme Tarihi: 16.1.2017 14:09
Eşine bakabilmek için sokakta 40 yıldır pekmez satıyor
Eşine bakabilmek için sokakta 40 yıldır pekmez satıyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Soğulcak köyünde yaşayan ve 40 yıldır pekmez satarak geçimini sağlayıp, hasta eşine bakan 82 yaşındaki Kemal Işıkdere'ye Gölbaşı Belediye'si yardım eli uzattı.

Başka geliri olmayan Kemal Işıkdere, hasta eşine bakabilmek için her gün köyünden merkeze inip, pekmez satarak geçimin sağlıyor. Işıkdere'nin bu durumunu öğrenen Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, kendisine kömür, gıda ve sağlık ihtiyaçları konusunda yardımda bulundu. Yapılan yardımların bir adım olması gerektiğini ifade eden Başkan Duruay, "Kemal amcamızın, azmini görüp alkış tutmamak elde değil. Yıllara meydan okuyarak eşi ve kendine bakmaya devam etmiş. 35 sene boyunca, köyünden merkeze inerek pekmez satmış. Azminden dolayı kendisini canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Göreve geldiklerinde hiçbir vatandaşın zor durumda kalmaması için çalışacağını söylediğini hatırlatan Başkan Duruay, "Haberlerde ve sosyal medyada Kemal amcamızı görünce hemen harekete geçtik ve belli başlı yardımları yapmaya çalıştık. Biz belki kuyuya ufak bir taş attık ama ben vatandaşlarımızın ne kadar duyarlı ve yardım sever olduğunu biliyorum. Vatandaşlarımız için bu bir adım olacaktır ve Kemal amcamızı biraz olsun rahat ettireceklerdir" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.