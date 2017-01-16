İzmir'de mazot hırsızlığı

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 litre mazot çaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Torbalı'da son zamanlarda artan mazot hırsızlığı üzerine Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Mazot hırsızlığının yapıldığı yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri 2 kişinin hırsızlık görüntüsüne ulaştı.

Ekiplerin yaptığı operasyon sonucu gözaltına alınan E.T. ve O. S. sorgulamalarında yaklaşık 2 bin 500 litre mazot çaldıklarını itiraf etti. Yapılan detaylı çalışma sonucu üçüncü bir ismin daha hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. E.T'nin kuzeni olduğu öğrenilen M.T. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak Aliağa Cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde zanlıların, otomobil ile gelerek park halindeki tırdan yanlarında getirdikleri bidonlarla mazot çaldıkları görülüyor.