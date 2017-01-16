X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER İzmir'de sağanak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

İzmir'de sağanak

  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 07:16 Güncelleme Tarihi: 16.1.2017 07:17
İzmir'de sağanak
İzmir'de sağanak

İzmir'de saat 24.00'te başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde etkili olan sağanak sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı ve bazı vatandaşlar da yollarda kaldı.

İtfaiye ekipleri, trafiğin yoğunlaştığı cadde ve sokaklarda yaşanan su baskınlarına müdahale etti.

Kamil Tunca Bulvarı üzerinde bir otomobil su birikintisinden geçtikten sonra yolda kaldı. Otomobilin sürücüsü Alp Kan gazetecilere yaptığı açıklamada, "İzmir'imizin düştüğü durum ortada. Daha yeni yapılan bu yol yine su ile doldu. Altyapı eksikliğimi başka bir şey mi anlamadım." dedi.

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, sağanağın gün içeresinde de devam etmesi bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.