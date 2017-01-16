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Manisa’da trafik kazası: 2 yaralı

  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 06:48 Güncelleme Tarihi: 16.1.2017 06:49
Manisa’da trafik kazası: 2 yaralı
Manisa’da trafik kazası: 2 yaralı

Salihli ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Gebeş (40) yönetimindeki 20 ACH 81 plakalı otomobil, Salihli-Gölmarmara karayolu üzerinde park halindeki 45 SC 9661 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulanan Şadiye Gebeş (37) itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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