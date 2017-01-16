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- - 16 Ocak 2017

AA
  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 22:06
Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 16 Ocak 2017
Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 16 Ocak 2017

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 754'üncü hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 4, 6, 7, 11, 13, 18, 23, 27, 29, 34, 41, 45, 50, 51, 52, 59, 67, 69, 73, 74, 75 ve 79 olarak belirlendi. itibarıyla 10 bilen çıkmayınca 285 bin 274 lira ikramiye gelecek haftaya devretti. hakkında tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 754'üncü hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 4, 6, 7, 11, 13, 18, 23, 27, 29, 34, 41, 45, 50, 51, 52, 59, 67, 69, 73, 74, 75 ve 79 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki itibarıyla 10 bilen çıkmayınca 285 bin 274 lira bir kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.. İşte hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 105 kişi bin 811 lira otuzar kuruş, 8 bilen bin 654 kişi 115 lira otuzar kuruş, 7 bilen 15 bin 929 kişi 22 lira doksanar kuruş, 6 bilen 96 bin 247 kişi 3 lira doksan beşer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 160 bin 882 kişi ise 3 lira beşer kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 1 milyon 616 bin 532 lira 55 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 758 bin 192 lira 49 kuruş KDV, 422 bin 623 lira 65 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.

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