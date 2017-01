Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 16 Ocak 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara oyununun 754'üncü hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 4, 6, 7, 11, 13, 18, 23, 27, 29, 34, 41, 45, 50, 51, 52, 59, 67, 69, 73, 74, 75 ve 79 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 10 bilen çıkmayınca 285 bin 274 lira ikramiye gelecek haftaya devretti. On Numara çekiliş sonuçları hakkında tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara oyununun 754'üncü hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 4, 6, 7, 11, 13, 18, 23, 27, 29, 34, 41, 45, 50, 51, 52, 59, 67, 69, 73, 74, 75 ve 79 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekiliş sonuçları itibarıyla 10 bilen çıkmayınca 285 bin 274 lira bir kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.. İşte On Numara çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 105 kişi bin 811 lira otuzar kuruş, 8 bilen bin 654 kişi 115 lira otuzar kuruş, 7 bilen 15 bin 929 kişi 22 lira doksanar kuruş, 6 bilen 96 bin 247 kişi 3 lira doksan beşer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 160 bin 882 kişi ise 3 lira beşer kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 1 milyon 616 bin 532 lira 55 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 758 bin 192 lira 49 kuruş KDV, 422 bin 623 lira 65 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.