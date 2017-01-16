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Musevi işadamı yalnız yaşadığı Caddebostan'daki evinde bıçaklanarak öldürüldü

DHA
  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 17:12 Güncelleme Tarihi: 16.1.2017 17:19
Musevi işadamı yalnız yaşadığı Caddebostan'daki evinde bıçaklanarak öldürüldü
Musevi işadamı yalnız yaşadığı Caddebostan'daki evinde bıçaklanarak öldürüldü

72 yaşındaki iş adamı Jak Levi'yi Caddebostan'da yalnız yaşadığı evinde bıçaklayarak öldüren Gürcü uyruklu temizlikçi kadın Eka Vardanidze ve Gürcü kocası Shalva Tchurgulashvili Gürcistan'a kaçmak isterken Trabzon'da yakalandı.

Cinayetin işlendiği evde yapılan incelemede odaların dağıtılmış olduğu, kasanın da alındığı görüldü. Cinayetin soygun amaçlı işlendiği anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre dün 14.00 sıralarında gelen ihbar üzerine polis yalnız yaşayan Musevi işadamının evine gitti. Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis içeride işadamının cesediyle karşılaştı. Levi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı. Şüpheler eve ayda bir kez temizlik için gelen Gürcü kadın üzerinde yoğunlaştı. Gürcü kadın ve kocası Trabzon'da yakalandı. Gürcistan'a kaçmayı planlayan karı-koca İstanbul'a getiriliyor.

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