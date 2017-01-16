Ödünç kitap 100 yıl sonra geri geldi

ABD'nin San Francisco kentinde yaşayan Webb Johnson büyük büyük annesi Phoebe Webb'in 100 yıl önce ödünç aldığı kitabı kütüphaneye teslim etti. San Francisco Halk Kütüphanesi'nden 1917'de alınan kitabın isminin "Forty Minutes Late" (40 Dakika Geç) olması da olaya ayrı bir ilginçlik kattı! Johnson, F. Hopkinson Smith'in yazdığı 1909 basımlı kitabı büyük büyükannesinin ödünç süresinin dolmasına bir hafta kala vefat ettiği için iade edemediğini ve unutulduğunu söyledi. Gecikme cezası uygulansaydı Johnson, günlüğü 10 sentten 3 bin 650 dolar ceza ödeyecekti. Ancak kütüphane geri getirilmeyen kitaplar için başlattığı af kampanyası kapsamında üyelerinden ceza talep etmiyor. Kampanya dahilinde kütüphaneye bu zamana kadar ödünç süresi geçmiş 2 binden fazla kitabın teslim edildiği belirtiliyor.