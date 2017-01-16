Önce böbrek sonra bebek

Organ nakli konusunda tıpta yaşanan gelişmeler ve ileri sağlık uygulamaları hastalarda gebelik risklerini ortadan kaldırdı. İşte böbrek nakli sonrası bebeklerini kucağına alan iki annenin hikâyesi

Organ naklinden sonra sağlıklarına kavuşan kadınlar bebeklerine de hayat veriyor. Eskiden riskli gebelik, organı kaybetme, erken doğum, prematüre gibi riskleri göze alıp bebek dünyaya getiren annelerin sayıları iki elin parmaklarını geçmiyordu. Şimdi bu riskleri göze alan cesur anneler çoğalıyor. Sağlıklarına kavuşan kadınlar, her geçen gün gelişen teknolojiler ve ilaçlar sayesinde organ nakillerinin ardından bir de anneliği tadıyor. Bu annelerden biri de 5 yaşında böbrek yetmezliği ile tanışan Bilge Abakay. 34 yaşındaki Bilge Abakay, fazla antibiyotik kullanımına bağlı olarak böbrek yetmezliği geliştiği için 12 yaşına kadar ilaç tedavisi gördü.



İKİNCİ BEBEĞİ İSTİYOR



Annesinin verici olması ile canlıdan ilk böbrek naklini oldu. Ancak 17 yaşına geldiğinde vücut böbreği reddetti. Bu olaydan sonra diyalizle tanıştı ve 2011'e kadar haftanın 3 günü diyalize bağlı bir yaşam sürdü. Yeni anne Bilge Abakay, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "2011'de hayatını kaybeden 8 yaşındaki bir çocuk bana hayat verdi. Ben de kızıma, Zeynep Sude'me sahip oldum. Böbrek nakli olmasaydım bir bebek sahibi olabilmek ne kelime, belki ben hayatımı kaybedecektim. İş sahibi oldum. Yüksek lisans yaptım. Evlendim. Çocuk sahibi oldum. Benim gibi böbrek nakli olan ve bebek sahibi olmak isteyen kişilere korkmamalarını öneriyorum. Doğru bir takip ile sağlıkla bebeğinizi kucağınıza alabilirsiniz. Bunun gerçek bir örneğiyim. Hatta yine doktorumuza danışarak ikinci bebeğimizi de dünyaya getirmek



DOKTOR LAR DİYOR Kİ...



'Nakilden bir yıl sonra doktora danışarak gebe kalınabilir'



Prof. Dr. Murat Tuncer/ Memorial Ataşehir Hastanesi Böbrek Nakli Medikal Başkanı: Böbrek yetmezliği olan ve diyalize giren kadın hastaların hormonal dengeleri değiştiği için ç ocuk sahibi olmaları zorlaşabilmekte. Böbrek nakli olan kadın hastalar ise nakilden en az bir yıl sonra durumlarında herhangi bir olumsuzluk saptanmamışsa hamile kalabilirler. Ancak hamile kalmaya karar verdikleri zaman bunu doktorları ile paylaşmalıdırlar. Çünkü hamile kalmadan en az altı hafta önce bazı ilaçların kesilmesi, düzenlenmesi gerekir.



'Organ naklini yaşamın tadını çıkarsınlar diye yapıyoruz'



Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Organ nakli ameliyatlarını, hastalarımız yaşamın tadını çıkarsınlar diye yapıyoruz. Bir kadın için, bir erkek için hayatın en önemli tatlarından biri de çocuklardır. Diyalizde iken zorlukla gebe kalan kadınlar, böbrek naklinden sonra daha kolaylıkla sağlıklı çocuk sahibi olabilmektedirler. Biz de böbrek naklinden sonra böbrek fonksiyonları iyi giden, idrarla protein atılımı olmayan hastalarımıza böbreklerini tehlikeye atmadan hayatın bu tadını almaları için çocuk sahibi olmaları konusunda cesaretlendiriyoruz.



Bebeğine doktorunun adını verdi



Esra Emsen (24) Prof. Dr. Alp Gürkan ve ekibi tarafından Medicana Çamlıca Hastanesi'ndeki böbrek nakli operasyonunun ardından eski sağlına kavuştu. Nakilden 2.5 sene sonra evlenen Esmen, evliliğinin ilk yılında hamile kaldı. Emsen, erkek bebeğine "O, benim umudum oldu" diyerek Umut Alp adını verdi.