Rahip Santoro'nun katili cinayetin nedenini 12 yıl sonra açıkladı

Rahip Andrea Santoro'nun katili Oğuzhan Akdin, "Bana 'Hak din Hristiyanlıktır. Bir gün bütün Türkler Hristiyan olacak' deyince çok sinirlendim, yanından uzaklaştığım bir sırada birden dönüp ateş ettim" dedi

Trabzon'da 5 Şubat 2005 tarihinde Santa Maria Katolik Kilisesi Rahibi Andrea Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin, tutuklu bulunduğu cezaevinden 24 Ağustos 2016 günü tahliye oldu. Akdin Trabzon'da yayın yapan Karadeniz gazetesine konuştu ve cinayetin nedenini 12 yıl sonra açıkladı.

'HAK DİN HRİSTİYANLIKTIR DEDİ'

Cinayeti işlediği tarihte 16 yaşında olan Akdin şunları söyledi:"Santoro'nun misyonerlik yaptığını çevremde duyunca kiliseye gittim. Konuşmak istedim. Bana 'Hak din Hristiyanlıktır. Bir gün bütün Türkler Hristiyan olacak' deyince çok sinirlendim, yanından uzaklaştığım bir sırada 'Sizin dininiz değil bizim dinimiz (İslamiyet) gerçek hak dinidir' dedim ve tekbir getirerek ateş ettim. Rahip Santoro'ya iki mermi isabet etmişti. Çıkarken de havaya bir el ateş ettim ve olay yerinden ayrıldım. Olay sadece bundan ibarettir."

'100 DOLAR ALMIYORDUM'

Arkasında örgüt oludğu iddialarını reddeden Akdin "Cinayetten sonra bir yere kaçmadım. Kilisenin yakınında bulunan rahmetli babamın evine gittim. Evde dururken polisler geldi. Ailem şaşırdı. O zaman cinayet işlediğimi anladılar. Kiliseden haftada 100 dolar para aldığım şeklinde söylentiler, yazılar çıktı, böyle bir şey yok. Bu iddialar tamamen yalan ve asılsız. Cinayette kullandığı silahı kimseden almadığını, kendi imkanlarıyla temin ettiğini ileri süren Akdin "Devletimizi zora düşürdüğüm için pişmanım. Artık vatanıma milletime hayırlı biri olmak istiyorum" diye konuştu.

PİŞMAN MI?

Pişman olup olmadığı ile ilgili soruya Oğuzhan Akdin, "O zaman yaşım çok küçüktü, belli şeyleri düşünememiştim. Çünkü daha sonra devletimi böyle bir olay karşısında zor durumda bırakmak beni pişman etmiştir. Bu pişmanlığımı da açıkça ifade ettiğimi belirtiyorum" diye yanıt verdi.



OLAY NASIL OLMUŞTU?



Trabzon'da 5 Şubat 2005 tarihinde İtalyan katolik kilisesi rahibi Andrea Santaro'yu silahla vurarak öldüren Oğuzhan Akdin, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Akdin, 24 Ağustos 2016 günü cezasını